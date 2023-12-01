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НХЛ

Сегодня, 18:06

Кожевников считает, что «Ванкувер» собирает в команде «русскую пятерку»

Руслан Минаев
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил переход российского защитника Никиты Задорова из «Калгари» в «Ванкувер».

«В «Ванкувере» собирают русских. Это очевидно. Может быть, там получится русская пятерка. Сложно сказать, впишется ли в команду Задоров. Он, конечно, талантливый парень, если говорить только о хоккее. Время покажет, как он себя проявит в «Кэнакс», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

«Ванкувер» 1 декабря объявил об обмене Задорова из «Калгари». В обмен за 28-летнего россиянина «Флэймз» получили драфт-пики в 2024 и 2026 годах (5-го и 3-го раундов соответственно).

В текущем сезоне Задоров сыграл в 21 матче и набрал 6 (1+5) очков. Ранее в НХЛ он также выступал за «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало».

Источник: Vprognoze.ru
Никита Задоров
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Александр Кожевников
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