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Сегодня, 19:22

Кожевников: «Весь «Вашингтон» на Овечкина молится»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что «Вашингтон» должен заиграть лучше, чтобы российский форвард Александр Овечкин вернулся в игровой ритм.

«Там и команда начала не очень, Овечкин же ведь не один на лед выходит. Здесь команда должна заиграть, а затем и у него пойдет. «Вашингтон» не набирает хоккеистов, политика клуба от руководства зависит. Весь клуб на него молится. Так что посмотрим, что будет, потому что всего три игры прошло, и уже начинается вся возня. Надо хотя бы 15-20 игр сыграть, чтобы о чем-то можно было размышлять. 82 игры в сезоне НХЛ, еще очень рано какие-то выводы делать», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

В трех матчах текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ 38-летний Овечкин отметился одной результативной передачей.

На старте сезона «Вашингтон» одержал одну победу и потерпел 2 поражения. 22 октября команда отправится в гости к «Монреалю».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/19/21536485.shtml?updated
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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