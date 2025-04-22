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Сегодня, 13:26

Кожевников считает каждый сезон Овечкина лучшим в карьере хоккеиста

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина после победы «Кэпиталз» над «Монреалем» (3:2 ОТ) в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли.

39-летний россиянин оформил дубль, впервые в карьере забив победную шайбу в овертайме матча плей-офф НХЛ.

«У Овечкина много рекордов. Саша молодец. Лучший ли его сезон? У него все сезоны лучшие. Растет, не останавливается на достигнутом. Красавец!» — сказал Кожевников «СЭ».

«Кэпиталз» открыли счет в серии — 1-0. Следующий матч состоится в Вашингтоне 24 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Александр Кожевников
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