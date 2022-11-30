Кожевников уверен, что Овечкин догонит Хоу по количеству забитых шайб до конца 2022 года

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет догнать Горди Хоу по количеству забитых шайб в НХЛ до конца 2022 года.
«У Овечкина в этом году сто процентов получится догнать Хоу. Александр идет в нормальном графике, думаю, шайб 40 забросит в этом сезоне. Вообще он мастерюга с большой буквы, очень талантливый хоккеист, а талант — это и есть совокупность работоспособности и трудолюбия. Нужно ли Александру со своим «Вашингтоном» попадать в плей-офф НХЛ и играть там, потому что в счет погони за Гретцки идут только шайбы, заброшенные в регулярном чемпионате? Это чушь, любой игрок хочет играть в плей-офф. Что здесь вообще выдумывать? В матчах на вылет совершенно другая психология. К тому времени может поменяться здорово. «Вашингтон» может выйти в плей-офф, а там уже будет совершенно другая игра нежели в регулярке. Главное, что Саша делает свою работу и зрители его любят. Посмотрите на трибуны, фанаты все майки с его фамилией раскупили», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.
Всего за карьеру 37-летний россиянин забросил 793 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Впереди — Горди Хоу (801) и Гретцки (894).