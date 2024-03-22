Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

22 марта, 14:45

Кожевников — о достижении Кучерова: «Никита — звезда! Он в невероятной форме!»

Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал корреспонденту «СЭ» достижение нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в НХЛ.

30-летний хоккеист стал первым россиянином в истории лиги, дважды набравшим 120 и более результативных очков за сезон.

«Кучеров в невероятной форме! Уже два сезона ему удается оформить 120 очков за сезон.  Поздравляю его с этим. Еще игры в этом чемпионате есть, поэтому он еще может побить свой личный рекорд результативности. Никита  звезда, что тут говорить!» — сказал Кожевников «СЭ». 

В текущем розыгрыше НХЛ на счету Кучерова 122 (41+81) очка в 68 матчах. Ранее форвард набирал 120 и более очков в сезоне-2018/19. Тогда игрок оформил 128 (41+87) результативных действий в 82 встречах.

Среди россиян 120 очков за сезон по разу преодолевали Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93) и Сергей Федоров (120, 1993/94).

(Денис Сафронов)

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Александр Кожевников
Обсудить
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» — «Каролина»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

Терещенко — о достижении Кучерова: «Он топовый игрок. Один из лучших, а может, даже и лучший»