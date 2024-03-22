Кожевников — о достижении Кучерова: «Никита — звезда! Он в невероятной форме!»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал корреспонденту «СЭ» достижение нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в НХЛ.

30-летний хоккеист стал первым россиянином в истории лиги, дважды набравшим 120 и более результативных очков за сезон.

«Кучеров в невероятной форме! Уже два сезона ему удается оформить 120 очков за сезон. Поздравляю его с этим. Еще игры в этом чемпионате есть, поэтому он еще может побить свой личный рекорд результативности. Никита — звезда, что тут говорить!» — сказал Кожевников «СЭ».

В текущем розыгрыше НХЛ на счету Кучерова 122 (41+81) очка в 68 матчах. Ранее форвард набирал 120 и более очков в сезоне-2018/19. Тогда игрок оформил 128 (41+87) результативных действий в 82 встречах.

Среди россиян 120 очков за сезон по разу преодолевали Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93) и Сергей Федоров (120, 1993/94).

(Денис Сафронов)