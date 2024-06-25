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Сегодня, 13:58

Кожевников: «Бобровский — великий вратарь. «Флорида» победила заслуженно»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

— «Флорида» с Бобровским победили абсолютно заслуженно. Сергей — великий вратарь. Я болею не за «Флориду», а за российских игроков. Хорошо, что Бобровский, Тарасенко и Куликов еще раз подняли флаг российского спорта, — заявил Кожевников Metaratings.ru.

В составе «Флориды» трое россиян стали обладателями Кубка Стэнли. Среди них голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Тарасенко (хоккей)
Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
Александр Кожевников
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