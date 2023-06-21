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НХЛ

Сегодня, 06:42

Кожевников высказался о возможных проблемах клубов НХЛ после выбора Мичкова на драфте НХЛ-2023

Руслан Минаев
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Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал вероятность возникновения проблем у клубов, которые могут выбрать форварда Матвея Мичкова на предстоящем драфте НХЛ-2023.

Ранее сообщалось, что 18-летнего нападающего могут отправить проходить срочную службу в армии.

«Это бред. Они там придумывают и пишут, что хотят. Это просто личное мнение одного человека.

Я думаю, Мичкова выберут на драфте НХЛ в первой десятке. Он — талантливейший парень. Но я не видел других претендентов на высокий выбор, потому не могу оценить его перспективы более точно", — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.

В минувшем сезоне форвард выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний игрок набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

61-й драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле на домашней арене «Предаторз».

Источник: Vprognoze.ru
НХЛ
Александр Кожевников
Матвей Мичков
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