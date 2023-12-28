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НХЛ

Сегодня, 18:15

Кожевников заявил, что Кучеров шагает великой поступью по НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал достижение российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, который забросил 300-ю шайбу в НХЛ.

«Никита шагает великой поступью по НХЛ, и здорово, что он сумел забросить свою 300-ю шайбу. Сумеет ли он вновь достигнуть показателя 100 очков за сезон? Кучеров может это сделать, и мы вправе на это рассчитывать, но тут все зависит от божьей воли и от того, удастся ли ему избежать травм», — приводит слова Кожевникова RT.

Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3) забросил свою 300-ю шайбу в лиге.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1252033-kozhevnikov-kucherov-nhl
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
Александр Кожевников
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