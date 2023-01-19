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Сегодня, 13:34

Кожевников заявил, что Малкин великий игрок и держит свою марку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на результативную игру российского нападающего Евгения Малкина за «Питтсбурга» в матче НХЛ против «Оттавы» (4:5 ОТ).

«Малкин не единственный, кто в достаточно зрелом возрасте играет в НХЛ. Да, Евгений хорошо играет и очень часто отмечается результативными действиями в игре, но он держит свою марку. Он же великий игрок, вот и продолжает так играть. Слава богу, что ему хватает здоровья. Надолго ли хватит Малкина и сколько он еще продолжит играть в НХЛ на таком уровне? Это нужно спросить у него, как с эмоциями дела будут обстоять. Настрой тоже очень важен, сколько он сам захочет играть за океаном», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

В матче против «Оттавы» Малкин отметился голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне 36-летний россиянин провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 16 шайб и отметился 28 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/kozhevnikov-malkin-zhe-velikii-igrok-vot-i-prodolzhaet-khorosho-igrat-on-derzhit-svoyu-marku-220993/
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Александр Кожевников
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