Кожевников заявил, что Ничушкин является главной фигурой в «Колорадо»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил игру нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«Надеюсь, что Ничушкин сможет установить в этом сезоне новый личный рекорд регулярки по системе гол плюс пас. Он сейчас выздоровел и должен выдавать хорошую игру. Ничушкин уже является главной фигурой в «Колорадо». Если бы он не был лидером команды, то его в составе не держали бы. Он и в прошлом году хорошо играл, тренеров это устраивало, поэтому он и выстрелил в плей-офф. Сможет ли «Колорадо» в этом году вновь выиграть Кубок Стэнли? Команда сохранилась почти в полном составе, поэтому они снова могут выиграть этот трофей», — приводит слова Кожевникова Metaratings.ru.

В четырёх матчах регулярного сезона-2022/23 Ничушкин набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «+1».