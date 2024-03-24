Кожевников заявил, что Овечкин перепишет историю хоккея, побив рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, что произойдет после того, как нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

«Это будет первая новость не только для хоккея, но и всего мира спорта! Столько лет этот рекорд держится. Тем более, со всей политикой русский хоккеист приближается к этому рекорду. Это будет знаменательная вещь, я думаю, он перепишет историю спорта», — цитирует Кожевникова LiveResult.ru.

На данный момент на счету 38-летнего Овечкина 846 голов в 1413 матчах в НХЛ за карьеру. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 48 шайб.