Кожевников заявил, что Овечкин перепишет историю хоккея, побив рекорд Гретцки

24 марта, 16:58
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, что произойдет после того, как нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
«Это будет первая новость не только для хоккея, но и всего мира спорта! Столько лет этот рекорд держится. Тем более, со всей политикой русский хоккеист приближается к этому рекорду. Это будет знаменательная вещь, я думаю, он перепишет историю спорта», — цитирует Кожевникова LiveResult.ru.
На данный момент на счету 38-летнего Овечкина 846 голов в 1413 матчах в НХЛ за карьеру. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 48 шайб.