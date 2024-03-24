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24 марта, 16:58

Кожевников заявил, что Овечкин перепишет историю хоккея, побив рекорд Гретцки

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, что произойдет после того, как нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

«Это будет первая новость не только для хоккея, но и всего мира спорта! Столько лет этот рекорд держится. Тем более, со всей политикой русский хоккеист приближается к этому рекорду. Это будет знаменательная вещь, я думаю, он перепишет историю спорта», — цитирует Кожевникова LiveResult.ru.

На данный момент на счету 38-летнего Овечкина 846 голов в 1413 матчах в НХЛ за карьеру. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории лиги. До повторения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось забросить 48 шайб.

 

Источник: LiveResult.ru
Александр Овечкин
НХЛ
Александр Кожевников
Уэйн Гретцки
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