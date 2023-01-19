Кравчук: «Думаю, главная задача Овечкина — не побить рекорд, а выигрывать матчи и Кубок Стэнли»

Тренер ЦСКА Игорь Кравчук поделился мнением о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

— Уже начинают говорить, что рекорд Уэйна Гретцки не за горами...

— Эти 80 с лишним шайб еще надо забросить. И поверьте, с каждым годом забивать все сложнее и сложнее. Саша готовится профессионально. Но, думаю, его главная задача — не побить рекорд, а выигрывать матчи и Кубок Стэнли. Личные достижения находятся позади, — приводит «РБ Спорт» слова Кравчука.

— Вы считаете, что он сможет побить рекорд?

— Надеюсь. Я буду болеть за Александра.

— Алексей Ковалев заявил, что предпочел бы Гретцки Овечкину и что бросок — это не уникально. Вы согласны?

— Это разноплановые игроки. У Гретцки были разные функции на поле, а Овечкин — великий снайпер. Хотя, конечно, Александр может создать хорошую комбинацию, отдать пас. Я всегда говорю, что очень трудно сравнивать звездных хоккеистов. Они играют в разный хоккей, в разное время и по разным правилам, но все являются звездами и каждый добивается успеха по-своему.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).