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Сегодня, 16:53

Кравчук — о высказываниях Гашека: «Наша задача — не реагировать на это. НХЛ сама решит, что ей делать»

Алина Савинова
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Тренер ЦСКА Игорь Кравчук прокомментировал слова бывшего вратаря Доминика Гашека, который призывал НХЛ разорвать контракты с российскими игроками.

«Это его мнение. Много кто что говорит. Наша задача — не реагировать на это. Российские ребята играют в НХЛ, чему я очень рад. Также лига продолжает драфтовать наших хоккеистов. НХЛ — это частная компания, которая сама решит, что ей делать», — приводит «РБ Спорт» слова Кравчука.

Также он считает, что перенос Кубка мира по хоккею связан с тем, что лига хочет видеть на турнире российских игроков.

«Конечно, им хотелось бы видеть россиян на Кубке мира. Такие звезды, как Овечкин, Малкин, — это лица лиги. В НХЛ это прекрасно понимают и поэтому ищут какой-то компромисс», — добавил тренер.

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов россиян на Матч звезд-2023. Также он призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей лиги из-за выступлений в ней российских хоккеистов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-tsska-nasha-zadacha-ne-reagirovat-na-vy-skazy-vaniya-gasheka-nhl-sama-reshit-chto-ej-delat/
Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
Игорь Кравчук
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