Кравцов сломал лезвие и упал после силового приема от форварда «Айлендерс» Ли

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов неудачно упал после силового приема от форварда Андерса Ли в предсезонном матче НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

После того, как Ли врезался в Кравцова, россиянин сломал лезвие на правом коньке и упал, у хоккеиста с головы слетел шлем.

Инцидент произошел рядом со скамейкой «Рейнджерс», нападающий быстро доехал на одном коньке до своей скамейки и сменился.

Кравцов в матче с «Айлендерс» провел на льду 15 минут и 5 секунд, нанес 3 броска и не отличился результативными действиями при показателе полезности «0».