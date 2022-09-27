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27 сентября, 07:16

Кравцов сломал лезвие и упал после силового приема от форварда «Айлендерс» Ли

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов неудачно упал после силового приема от форварда Андерса Ли в предсезонном матче НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

После того, как Ли врезался в Кравцова, россиянин сломал лезвие на правом коньке и упал, у хоккеиста с головы слетел шлем.

Инцидент произошел рядом со скамейкой «Рейнджерс», нападающий быстро доехал на одном коньке до своей скамейки и сменился.

Кравцов в матче с «Айлендерс» провел на льду 15 минут и 5 секунд, нанес 3 броска и не отличился результативными действиями при показателе полезности «0».

Виталий Кравцов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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