Крайдер — о победе над «Вашингтоном»: «Шестеркин провел отличный матч»

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (3:1).

«Я думаю, что мы смогли извлечь выгоду из некоторых возможностей, которые получили в очень важные моменты. Мы много времени провели в чужой зоне и забили в большинстве, а Шестеркин провел отличную встречу», — приводит слова Крайдера официальный сайт НХЛ.

Шестеркин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Счет в серии 3-0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра состоится в понедельник, 29 апреля.