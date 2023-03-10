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Сегодня, 15:42

Беруби: «Бучневич провел очень уверенную игру в роли центрового»

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Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби оценил игру российского форварда «Блюз» Павла Бучневича на позиции центрального нападающего в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан Хосе» (4:2).

«Я считаю, что он провел очень уверенную игру. В процентном соотношении он был лучшим на вбрасываниях в нашей команде — выиграл 60 процентов попыток. Их звено забросило шайбу», — приводит слова Беруби журналист Джереми Рутерфорд.

В одном звене с 27-летним россиянином в игре с «Шаркс» выступили Якуб Врана и Каспери Капанен. В текущем сезоне Бучневич набрал 56 очков (20+36) в 49 матчах НХЛ.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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