Крикунов назвал Ничушкина самым ярким российским игроком Кубка Стэнли-2024

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал игру нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.

«Его такое возвращение после программы реабилитации говорит о том, что он отдохнул хорошо. Сейчас у него полно сил и желания — отсюда результат. Все-таки они там играют длинный сезон и когда подходят к плей-офф, то становится ясно, что силы не беспредельны. Ничушкин как раз хорошо восстановился. Можно сказать, что это сейчас самый яркий российский игрок плей-офф НХЛ», — приводит слова Крикунова Legalbet.

29-летний Ничушкин забросил 9 шайб в 7 матчах Кубка Стэнли. Россиянин повторил рекорд Пэта Лафонтейна, который в 1992 году отличился голами в каждом из 7 стартовых матчей «Баффало» в плей-офф.