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Сегодня, 03:16

Крикунов: «Сейчас «Эдмонтон» на подъеме, но перед седьмой игрой Кубка Стэнли это не имеет значения»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой».

«Не согласен, что психологическое преимущество на стороне «Эдмонтона». Преимущество у того тренера, который лучше будет контактировать со своей командой. Понятно, что «Эдмонтон» на подъеме, но перед седьмой игрой это не имеет значения. У меня была подобная ситуация. Моя команда тоже вела в серии 3-0, но потом соперник сравнял. Тогда я сказал своим хоккеистам: «Парни, сначала выиграли мы, потом победили они. Сейчас снова наша очередь». После этого мы обыграли соперников и заняли первое место. Если тренер «Флориды» найдет нужные слова, то у «Пантерз» будет все в порядке. Не просто так команда вела в серии со счетом 3-0. Лично я болею за «Флориду» и Бобровского», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Нападающие &laquo;Эдмонтона&raquo; Райан Ньюджент-Хопкинс и&nbsp;Зак Хайман празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Флориды&raquo;. Нас ждет седьмой матч финала Кубка Стэнли! «Эдмонтон» в шаге от великого камбэка

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-o-kubke-stenli-edmonton-na-podyome-no-seichas-eto-ne-imeet-znacheniya-375470/
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Владимир Крикунов
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