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Сегодня, 00:23

Крикунов: «У Овечкина отменное здоровье. Если оно не подведет, то он опередит Гретцки»

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал попадание нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на Матч звезд НХЛ сезона-2022/23.

37-летний россиянин примет участие в событии в 13-й раз в карьере.

«У Овечкина было и есть отменное здоровье, что позволяет ему уже 18 лет держаться на таком уровне. Если оно его не будет подводить и дальше, то он и Гретцки опередит, и среди бомбардиров значительно поднимется, и рекорд по матчам станет для других россиян недосягаемым на долгие годы.

Матч звезд НХЛ-2022/23 пройдет во Флориде 3 и 4 февраля.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 809 шайбами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Источник: https://iz.ru/1452692/aleksei-fomin/nashikh-zhdut-nkhl-massovo-zovet-rossiian-na-match-zvezd
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Крикунов
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