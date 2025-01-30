Крикунов считает, что форвард минского «Динамо» Мороз способен заиграть в НХЛ

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Бывший главный тренер минского «Динамо» и сборной Белоруссии Владимир Крикунов высказался об интересе североамериканской «Юты» к нападающему белорусского клуба Вадиму Морозу.
«Мороз может попасть в НХЛ — он хорошо выступает в этом году. Думаю, у него есть возможность закрепиться там. Вадим — качественный хоккеист, игра идет... Желаю ему удачи. В первой-второй пятерке — не знаю, сможет ли сыграть. Но в третьей-четвертой — вполне.
Видите ли, в НХЛ другая система. У них последние звенья мало играют, их задача — дать передохнуть основным пятеркам. В четвертом звене может играть кто угодно», — сказал Крикунов Legalbet.by.
Ранее в СМИ появилась информация, что клуб НХЛ пригласил 21-летнего Мороза в свой тренировочный лагерь будущим летом.