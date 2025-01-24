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Сегодня, 19:49

Крикунов: «Вашингтон» при Трампе выиграл Кубок, а сейчас снова Трамп — хорошая традиция»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил уверенность в том, что погоня капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки не помешает столичной команде завоевать Кубок Стэнли.

«Овечкин же бьется за рекорд, а «Вашингтон» — за Кубок. Они же при Трампе выиграли Кубок Стенли, а сейчас снова Трамп. Хорошая традиция намечается», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

За 32 матча в нынешнем сезоне Овечкин набрал 34 (22+12) очка, в его активе 875 заброшенных шайб. Чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, 39-летний россиянин должен поразить ворота соперников еще 20 раз.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Крикунов
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