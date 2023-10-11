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Сегодня, 12:35

Крикунов: «Желаю всем россиянам, которые выступают за океаном, удачи в новом сезоне НХЛ»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов пожелал удачи всем российским игрокам в новом сезоне НХЛ.

«Я желаю всем нашим ребятам, которые выступают за океаном, удачи в новом сезоне НХЛ. Надеюсь, что скоро они еще за сборную смогут сыграть, не будем же мы вечно дисквалифицированы и находиться под санкциями. То, что многие наши хоккеисты хорошо начали сезон в НХЛ — это нормально, ребята начинают втягиваться, привыкают. Они ничем не отличаются от других звезд хоккея — две руки и две ноги. Наши хоккеисты еще и пограмотнее иностранцев», — приводит Metaratings.ru слова Крикунова.

Также он оценил дубль российского форварда Никиты Кучерова в первом матче сезона за «Тампу».

«Да, Кучеров в первой же игре забил дубль. Никита снова подтвердил, что он большой мастер. Но в двух голах ничего такого нет, бывает. У меня был игрок, который в первом же своем матче с красной линии забил, так у него один этот гол и остался в активе, мы его потом отчислили. Поэтому по первой игре ничего судить не надо», — добавил специалист.

Новый сезон НХЛ стартовал 11 октября. Действующим чемпионом является «Вегас», который в финальной серии Кубка Стэнли одержал победу над «Флоридой» (4-1).

В матче «Тампы» против «Нэшвилла» (5:3) на старте сезона НХЛ российский нападающий Никита Кучеров на 11-й минуте открыл счет, а в концовке оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. Еще один россиянин Михаил Сергачев отметился голевой передачей в этой встрече.

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-zhelayu-vsem-nashim-rebyatam-kotorye-vystupayut-za-okeanom-udachi-v-novom-sezone-nkhl-293624/
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
Владимир Крикунов
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