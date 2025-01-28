Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:42

Генменеджер «Вашингтона»: «Томпсон является одним из лучших вратарей в НХЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик прокомментировал подписание нового контракта с голкипером Логаном Томпсоном.

«Мы рады подписать с Логаном многолетний контракт. Он продемонстрировал, что является одним из лучших вратарей в НХЛ в этом сезоне и с тех пор, как он играет в лиге. С его габаритами и исключительной атлетичностью мы уверены, что это подписание укрепит одну из самых важных позиций в нашей команде, особенно сейчас, когда у Логана начинаются лучшие годы карьеры», — цитирует пресс-служба лиги Патрика.

27-летний Томпсон заключил с «Кэпиталз» шестилетний контракт на 35,1 миллиона долларов. В этом сезоне голкипер сыграл в 27 матчах регулярного чемпионата, отражая 92,5 процента бросков по своим воротам.

Логан Томпсон. «Вашингтон» подписал контракт с Томпсоном на 35 миллионов долларов
Логан Томпсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
СМИ сообщили о начале сбора подписей в Калифорнии за выход из состава США
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Дмитрий Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим
Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор
Почему Черчесов так резко уходит из сборной Казахстана прямо перед отбором на ЧМ-2026
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя