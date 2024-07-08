Крис Патрик стал новым генеральным менеджером «Вашингтона»

«Вашингтон» объявил о назначении Криса Патрика новым генеральным менеджером клуба.

Ранее 48-летний специалист 16 лет работал в клубе в роли специалиста по развитию игроков и скаутинга, директорапо персоналу, помощником генерального менеджера и заместителем генерального менеджера.

«Мы очень рады объявить о повышении Криса до генерального менеджера. Крис — преданный своему делу и трудолюбивый руководитель, который полностью готов к следующему шагу в своей карьере. Его видение, обширный опыт, хоккейная хватка и оценка игроков делают его идеальным человеком для развития нашей команды. Мы уверены, что он преуспеет в этой новой роли», — заявил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

Брайан Маклеллан, который ранее занимал пост генменеджера, сохранит работу в «Кэпиталз» в качестве президента по хоккейным операциям.