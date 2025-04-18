Кросби 15-й раз за карьеру стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга» по итогам регулярного чемпионата

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби 15-й раз в своей карьере стал самым результативным игроком «Пингвинз» по итогам регулярного сезона.

На счету форварда 91 очко (33+58) в 80 играх, его ближайший преследователь нападающий Рикард Ракелль набрал 70 очков (35+35) в 81 матче.

Таким образом, 37-летний канадец вошел в топ-3 лучших игроков в истории лиги по данному показателю и сравнялся с нападающим Анже Копитаром, который 15 раз становился лучшим бомбардиром «Лос-Анджелеса». Лучшим по данному показателю является Уэйн Гретцки с 19 такими сезонами, на втором месте располагается Горди Хоу с 17 сезонами.