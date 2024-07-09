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Сегодня, 07:41

Кросби близок к продлению контракта с «Питтсбургом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби близок к подписанию нового контракта с клубом, утверждает журналист The Athletic Роб Росси.

По данным источника, стороны все еще ведут переговоры, но то, что сделка будет заключена, не вызывает сомнений.

Предположительно, Кросби заключит контракт с «Питтсбургом» на три года с зарплатой около 10 миллионов долларов в год.

«Питтсбург» выбрал Кросби под 1-м номером драфта НХЛ-2005. Вместе с командой форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли.

В сезоне-2023/24 Кросби принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 94 (42+52) очка.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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