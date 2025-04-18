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Сегодня, 05:40

Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после матча «Питтсбург» — «Вашингтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:5) получил подарок от форвардов «Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби.

Хоккеисты «Пингвинов» подарили 39-летнему россиянину коллекционные часы. Таким образом они поздравили Овечкина со снайперским рекордом НХЛ.

6 апреля Овечкин забил «Айлендерс» и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Тот гол стал для россиянина 895-м за карьеру в регулярках. Сейчас у него 897 заброшенных шайб.

6
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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