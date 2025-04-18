Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после матча «Питтсбург» — «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (2:5) получил подарок от форвардов «Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби.

Хоккеисты «Пингвинов» подарили 39-летнему россиянину коллекционные часы. Таким образом они поздравили Овечкина со снайперским рекордом НХЛ.

6 апреля Овечкин забил «Айлендерс» и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Тот гол стал для россиянина 895-м за карьеру в регулярках. Сейчас у него 897 заброшенных шайб.