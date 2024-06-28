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Сегодня, 19:11

Кросби, Макдэвид и Маккиннон вошли в состав сборной Канады на Кубок четырех наций

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Сборная Канады объявила имена первых шестерых хоккеистов, включенных в заявку национальной команды на Кубок четырех наций.

В состав «кленовых листьев» попали: Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэд Маршанд («Бостон»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Натан Маккиннон, Кейл Макар (оба — «Колорадо») и Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»).

Всего в заявке команды может находиться 23 игрока, три из которых — голкиперы.

Кубок четырех наций состоится с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне. В нем примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии, представленные исключительно хоккеистами НХЛ.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
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Финляндия назвала имена первых шести хоккеистов для участия в Кубке четырех наций НХЛ