Кросби обогнал Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 ОТ).

Это результативное действие стало для 35-летнего канадца 1458-м за карьеру в лиге. Он опередил Теему Селянне (1457 очков) и вышел на чистое 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Лучшим бомбардиром в истории лиги является Уэйн Гретцки (2857).

Список лучших бомбардиров в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки — 2857 очков (894 гола + 1963 передачи)

2. Яромир Ягр — 1921 (766 + 1155)

3. Марк Мессье — 1887 (694 + 1193)

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16. Александр Овечкин — 1460 (810 + 650)

17. Сидни Кросби — 1458 (538 + 920)

18. Теему Селянне — 1457 (684 + 773)