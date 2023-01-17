Кросби обогнал Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Сегодня, 06:30
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 ОТ).
Это результативное действие стало для 35-летнего канадца 1458-м за карьеру в лиге. Он опередил Теему Селянне (1457 очков) и вышел на чистое 17-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Лучшим бомбардиром в истории лиги является Уэйн Гретцки (2857).
Список лучших бомбардиров в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки — 2857 очков (894 гола + 1963 передачи)
2. Яромир Ягр — 1921 (766 + 1155)
3. Марк Мессье — 1887 (694 + 1193)
...
16. Александр Овечкин — 1460 (810 + 650)
17. Сидни Кросби — 1458 (538 + 920)
18. Теему Селянне — 1457 (684 + 773)