Кросби обошел Лемье и стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». 38-летний канадец стал лучшим бомбардиром в истории «Пингвинз» с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. На его счету теперь 1896 (700+1196) очков. Для этого ему потребовалось 1539 матчей. Кросби обошел Марио Лемье, который за 1022 матча за «Питтсбург» набрал 1895 (766+1129) очков.

Faierman 32 Можно подумать,что Кросби этакий здоровяк и не знает,что такое травмы 22.10.2025

Saiga-спринтер Они, в своё время, играли в лучшей хоккейной лиге мира - в Высшей лиге чемпионата СССР по хоккею с шайбой. 22.10.2025

Женек10 после 10 лет в лиге ему было сколько лет? после первого сезона за ЛАК голы дико упали. тот же Лемье куда более разносторонний игрок, да и таких партнеров на протяжении пика карьеры не было. Овечкину вообще не повезло играть в эпоху самой низкой результативности ( вроде бы самая низкой) да и в партнёрах были не Мессье и Курри, а Бэкс, у которого нет очка за игру. да, тот отрабатывал в защите, но в плане личной статы будь условный Кучеров (Марнер, Драйзатль и т.д) в одном звене с Овечкиным - голов было бы куда больше. но это всё из разряда если бы. я не оспариваю величие Гретцки, но и не могу слепо восхищаться всеми его достижениями. если распасовщик делает 92 гола, то это говорит об уровне лиги и вратарей в частности 22.10.2025

True Timati Они не играли в лучшей лиге мира. Мне тяжедо сравнивать 22.10.2025

Saiga-спринтер Лемье отличный хоккеист и сильнее чем Гретцки. Но и Марио далеко до советских мастеров хоккея - Викулова, Мальцева, Боброва, Александрова Вени, Фирсова, Якушева, Полупанова, Харламова ... 22.10.2025

Werewolf Придя в лос анжелес, после 10 лет в лиге, орех продолжал набирать больше 2 очков за игру, потом пошел закономерный спад. Так что про команду можно говорить в контексте побед, но не личной статистики. На счет защиты лиги - в чем она проявлялась? Лига не разрешала его бить? Не думаю. В команде были люди, которые это популярно объясняли. Это защита не лиги, а самой команды. У того же Ови тоже ПРАКТИЧЕСКИ постоянно были телохранители. И САМ Алекс признает насколько это было важно. Кого третьим он включил в тройку мечты с Грецки помнишь? Любой хок, который приводит в игру какое-то нововведение, значимое новшество - по любому легенда. Грецки научил всех играть за воротами. До него такое особо не практиковалось. Тот же Дацюк почему велик несмотря на свою скромную статку? Потому что привнес КРАСИВЫЙ хоккей. Не как отдельные элементы, а как систематическую игру. Недаром даже в НХЛ есть термин теперь Дацюканство (у них там по другому звучит естественно, но смысл тот же). 22.10.2025

Saiga-спринтер нормерной жучок - неси свою ахинейку дилетантика своим в массовочке, с лапшой от "С-Э" на ушах 22.10.2025

Женек10 спиртяга, раньше и пенецилина не было, это же не значит, что его не нужно было изобретать ?! 22.10.2025

Женек10 ну гретцки не настолько "бог хоккея", насколько совпадения всех факторов. результативность в целом, состав нефти, негласная защита лиги 22.10.2025

Женек10 как говорится "если бы". всем понятно, что Лемье велик и травмы убили карьеру. результат Кросби из-за этого не становится менее впечатляющим 22.10.2025

True Timati Глупо кричать об этом, когда Великий провели на 500 матчей меньше. Кросби ему и в подметки не годится. Лично мне Лемье всегда больше нравился, чем Грецки 22.10.2025

Saiga-спринтер Энту ахинейку влепили горе-спецурики некогда спортивной газетёнки, а такие из массовочки и повесили себе на уши. В игровых видах спорта нет и не было никаких якобы "снайперов". Бомбардир - это тот, кто забивает. 22.10.2025

Werewolf Да ясное дело. Так же как и с голами. Марио меньше тысячи матчей отыграл. Ови сколько понадобилось, чтобы догнать его? Титаны просто. Боги хоккея. 22.10.2025

Сон Морфей снайпер - шайбы бомбардир - гол+пас 22.10.2025

Saiga-спринтер Кросби стал лучшим по результативности в Питтсбурге. Лучшим бомбардиром с отрывом является Супер-Марио. 22.10.2025

Andrew_BD Времена были другие :) Живьем много раз Лемье смотрел. Это просто мощь! Кэпс никак не могли с ним справиться. Но реально, тогда Лига была совсем другой. Были топ-клубы и все остальные, массовка. Потолок зарплат многое поменял. 22.10.2025

Андрей Андрей Когда я вижу скоьько очков в регулярке и за сколько игр набрали Уейн и Марио,то при сопоставлении с другими игроками других воемен я не могу определить их точный уровень.Я могу сравнивать Макдевида с Буре и Федоровым,пытаться найти у них разницу,Макарова с Лафонтеном,Босым,Айзерманом и им подобным.Сид только сейчас догнал Марио,пусть будет так как получилось, главное что догнал. 22.10.2025

Sam17 Не просто больше, а в полтора раза больше! При всем моем уважении к Кросби, Марио Лемье - другой уровень. 22.10.2025

Voorhees Если бы Марио сыграл столько же матчей, сколько Кросби, то он оторвался бы от мелкого более чем на 500 очков и побил бы по результативности все рекорды Гретцки скорее всего. 22.10.2025

Ivan Sergeev Кто молодец? Сид молодец! 22.10.2025

Apei По честному ещё четверть сотни очей до Лемье, зимой только... 22.10.2025