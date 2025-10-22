Видео
22 октября, 04:03

Кросби обошел Лемье и стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сидни Кросби.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

38-летний канадец стал лучшим бомбардиром в истории «Пингвинз» с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. На его счету теперь 1896 (700+1196) очков. Для этого ему потребовалось 1539 матчей.

Кросби обошел Марио Лемье, который за 1022 матча за «Питтсбург» набрал 1895 (766+1129) очков.

22

  • Faierman 32

    Можно подумать,что Кросби этакий здоровяк и не знает,что такое травмы

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Они, в своё время, играли в лучшей хоккейной лиге мира - в Высшей лиге чемпионата СССР по хоккею с шайбой.

    22.10.2025

  • Женек10

    после 10 лет в лиге ему было сколько лет? после первого сезона за ЛАК голы дико упали. тот же Лемье куда более разносторонний игрок, да и таких партнеров на протяжении пика карьеры не было. Овечкину вообще не повезло играть в эпоху самой низкой результативности ( вроде бы самая низкой) да и в партнёрах были не Мессье и Курри, а Бэкс, у которого нет очка за игру. да, тот отрабатывал в защите, но в плане личной статы будь условный Кучеров (Марнер, Драйзатль и т.д) в одном звене с Овечкиным - голов было бы куда больше. но это всё из разряда если бы. я не оспариваю величие Гретцки, но и не могу слепо восхищаться всеми его достижениями. если распасовщик делает 92 гола, то это говорит об уровне лиги и вратарей в частности

    22.10.2025

  • True Timati

    Они не играли в лучшей лиге мира. Мне тяжедо сравнивать

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Лемье отличный хоккеист и сильнее чем Гретцки. Но и Марио далеко до советских мастеров хоккея - Викулова, Мальцева, Боброва, Александрова Вени, Фирсова, Якушева, Полупанова, Харламова ...

    22.10.2025

  • Werewolf

    Придя в лос анжелес, после 10 лет в лиге, орех продолжал набирать больше 2 очков за игру, потом пошел закономерный спад. Так что про команду можно говорить в контексте побед, но не личной статистики. На счет защиты лиги - в чем она проявлялась? Лига не разрешала его бить? Не думаю. В команде были люди, которые это популярно объясняли. Это защита не лиги, а самой команды. У того же Ови тоже ПРАКТИЧЕСКИ постоянно были телохранители. И САМ Алекс признает насколько это было важно. Кого третьим он включил в тройку мечты с Грецки помнишь? Любой хок, который приводит в игру какое-то нововведение, значимое новшество - по любому легенда. Грецки научил всех играть за воротами. До него такое особо не практиковалось. Тот же Дацюк почему велик несмотря на свою скромную статку? Потому что привнес КРАСИВЫЙ хоккей. Не как отдельные элементы, а как систематическую игру. Недаром даже в НХЛ есть термин теперь Дацюканство (у них там по другому звучит естественно, но смысл тот же).

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    нормерной жучок - неси свою ахинейку дилетантика своим в массовочке, с лапшой от "С-Э" на ушах

    22.10.2025

  • Женек10

    спиртяга, раньше и пенецилина не было, это же не значит, что его не нужно было изобретать ?!

    22.10.2025

  • Женек10

    ну гретцки не настолько "бог хоккея", насколько совпадения всех факторов. результативность в целом, состав нефти, негласная защита лиги

    22.10.2025

  • Женек10

    как говорится "если бы". всем понятно, что Лемье велик и травмы убили карьеру. результат Кросби из-за этого не становится менее впечатляющим

    22.10.2025

  • True Timati

    Глупо кричать об этом, когда Великий провели на 500 матчей меньше. Кросби ему и в подметки не годится. Лично мне Лемье всегда больше нравился, чем Грецки

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Энту ахинейку влепили горе-спецурики некогда спортивной газетёнки, а такие из массовочки и повесили себе на уши. В игровых видах спорта нет и не было никаких якобы "снайперов". Бомбардир - это тот, кто забивает.

    22.10.2025

  • Werewolf

    Да ясное дело. Так же как и с голами. Марио меньше тысячи матчей отыграл. Ови сколько понадобилось, чтобы догнать его? Титаны просто. Боги хоккея.

    22.10.2025

  • Сон Морфей

    снайпер - шайбы бомбардир - гол+пас

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Кросби стал лучшим по результативности в Питтсбурге. Лучшим бомбардиром с отрывом является Супер-Марио.

    22.10.2025

  • Andrew_BD

    Времена были другие :) Живьем много раз Лемье смотрел. Это просто мощь! Кэпс никак не могли с ним справиться. Но реально, тогда Лига была совсем другой. Были топ-клубы и все остальные, массовка. Потолок зарплат многое поменял.

    22.10.2025

  • Андрей Андрей

    Когда я вижу скоьько очков в регулярке и за сколько игр набрали Уейн и Марио,то при сопоставлении с другими игроками других воемен я не могу определить их точный уровень.Я могу сравнивать Макдевида с Буре и Федоровым,пытаться найти у них разницу,Макарова с Лафонтеном,Босым,Айзерманом и им подобным.Сид только сейчас догнал Марио,пусть будет так как получилось, главное что догнал.

    22.10.2025

  • Sam17

    Не просто больше, а в полтора раза больше! При всем моем уважении к Кросби, Марио Лемье - другой уровень.

    22.10.2025

  • Voorhees

    Если бы Марио сыграл столько же матчей, сколько Кросби, то он оторвался бы от мелкого более чем на 500 очков и побил бы по результативности все рекорды Гретцки скорее всего.

    22.10.2025

  • Ivan Sergeev

    Кто молодец? Сид молодец!

    22.10.2025

  • Apei

    По честному ещё четверть сотни очей до Лемье, зимой только...

    22.10.2025

  • За спорт!

    Молодец, но матчей больше потребовалось.

    22.10.2025

