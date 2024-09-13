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Сегодня, 13:56

Кросби — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «То, что Алекс делает, невероятно»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал гонку нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Очень здорово играть в одном дивизионе, иметь такую историю, как у нас за эти годы, выступать в одно время с ним и видеть, как Алекс так близок к тому, что, вероятно, считалось непреодолимым рекордом. То, что он делает, невероятно, и я очень благодарен за то, что являюсь частью этого», — приводит слова Кросби Daily Faceoff.

Овечкин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853). Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).

В сезоне-2023/24 38-летний форвард в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Сезон НХЛ-2024/25 стартует 4 октября.

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Александр Овечкин
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Уэйн Гретцки

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