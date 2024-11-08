Кросби — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Оглядываясь назад, я не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить. Это было слишком далеко. Но тот факт, что мы все еще играем и соревнуемся друг с другом, а Овечкин делает то, что делает, — это нечто особенное», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

7 ноября 39-летний россиянин забросил свою 861-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:2) и сократил отставание от рекорда Гретцки (894 шайбы) до 33 голов.