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Сегодня, 12:07

Кросби — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить»

Сергей Разин
корреспондент
Сидни Кросби.
Фото Charles LeClaire-Imagn Images, USA Today Sports
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Оглядываясь назад, я не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить. Это было слишком далеко. Но тот факт, что мы все еще играем и соревнуемся друг с другом, а Овечкин делает то, что делает, — это нечто особенное», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

7 ноября 39-летний россиянин забросил свою 861-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (3:2) и сократил отставание от рекорда Гретцки (894 шайбы) до 33 голов.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Уэйн Гретцки

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