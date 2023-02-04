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Сегодня, 09:16

Кросби ответил на предложение Овечкина выпить пива после завершения карьеры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Сидни Кросби и Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби ответил на предложение российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее Овечкин заявил, что они с Кросби являются хорошими друзьями и выразил уверенность, что после завершения карьеры они встретятся за кружкой пива и обсудят все, что произошло за последние 15-16 лет.

«О да! Нам будет, что вспомнить», — приводит слова Кросби RMNB.

На прошедшем Матче звезд НХЛ Овечкин и Кросби победили в конкурсе на лучший буллит, набрав по 40 очков. Также в конкурсе участвовали Давид Пастрняк («Бостон», 38 очков), Мэттью Ткачак («Флорида», 31) и Митч Марнер («Торонто», 21).

Александр Овечкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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