Кросби поднялся на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» и занял 9-е место в рейтинге лучших бомбардиров за историю лиги.

37-летний форвард отличился на 7-й и 13-й минутах 1-го периода встречи с «Ойлерз», таким образом набрав 1642 (603+1039) очка за свою карьеру в НХЛ.

Кросби превзошел результат экс-форварда «Квебека» и «Колорадо» Джо Сакика (1641 очко, 625+1016) и расположился на 9-й строчке рейтинга лучших бомбардиров в истории лиги.

Матч «Питтсбург» — «Эдмонтон» продолжается на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. Счет — 5:3 в пользу хозяев.