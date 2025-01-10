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Сегодня, 04:51

Кросби поднялся на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ

Даниил Аршавский
Сидни Кросби.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» и занял 9-е место в рейтинге лучших бомбардиров за историю лиги.

37-летний форвард отличился на 7-й и 13-й минутах 1-го периода встречи с «Ойлерз», таким образом набрав 1642 (603+1039) очка за свою карьеру в НХЛ.

Кросби превзошел результат экс-форварда «Квебека» и «Колорадо» Джо Сакика (1641 очко, 625+1016) и расположился на 9-й строчке рейтинга лучших бомбардиров в истории лиги.

Матч «Питтсбург» — «Эдмонтон» продолжается на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. Счет — 5:3 в пользу хозяев.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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