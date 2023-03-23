0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:13

Кросби повторил рекорд «Питтсбурга», в 11-й раз забросив 30 шайб в сезоне НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби повторил клубный рекорд по числу сезонов с 30+ шайбами, отличившись в матче с «Колорадо» (5:2) в матче регулярки НХЛ.

Теперь в активе 35-летнего канадца 84 (30+54) очка в регулярном сезоне. Это 11-й случай в его карьере, когда он достигает отметки в 30 шайб, что стало повторением рекорда Марио Лемье за команду.

Среди всех хоккеистов, выступавших в НХЛ, Кросби по числу сезонов с 30+ забитыми шайбами опережают только Александр Овечкин («Вашингтон», 17), Горди Хоу («Детройт», 14) и Бобби Халл («Чикаго», 13).

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Марио Лемье
1
0
Читайте также
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Аризону», у Драйзайтля ассистентский покер

Макдэвид стал четвертым игроком, забросившим 60 шайб в сезоне НХЛ в 21-м веке. Он приблизился к рекорду Овечкина