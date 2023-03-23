Кросби повторил рекорд «Питтсбурга», в 11-й раз забросив 30 шайб в сезоне НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби повторил клубный рекорд по числу сезонов с 30+ шайбами, отличившись в матче с «Колорадо» (5:2) в матче регулярки НХЛ.

Теперь в активе 35-летнего канадца 84 (30+54) очка в регулярном сезоне. Это 11-й случай в его карьере, когда он достигает отметки в 30 шайб, что стало повторением рекорда Марио Лемье за команду.

Среди всех хоккеистов, выступавших в НХЛ, Кросби по числу сезонов с 30+ забитыми шайбами опережают только Александр Овечкин («Вашингтон», 17), Горди Хоу («Детройт», 14) и Бобби Халл («Чикаго», 13).