Сегодня, 09:38
Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал 800-й гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Вы знаете, какой он великий снайпер. Мы воспринимаем это почти как само собой разумеющееся, потому что он продолжает делать это год за годом. 800 голов — это безумие. Безумное число», — приводит слова Кросби ESPN.
Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.