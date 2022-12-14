Кросби об Овечкине: «800 голов — безумное число»

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал 800-й гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Вы знаете, какой он великий снайпер. Мы воспринимаем это почти как само собой разумеющееся, потому что он продолжает делать это год за годом. 800 голов — это безумие. Безумное число», — приводит слова Кросби ESPN.

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.