Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:38

Кросби об Овечкине: «800 голов — безумное число»

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал 800-й гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Вы знаете, какой он великий снайпер. Мы воспринимаем это почти как само собой разумеющееся, потому что он продолжает делать это год за годом. 800 голов — это безумие. Безумное число», — приводит слова Кросби ESPN.

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
2
Читайте также
Дэвис и Смолкин эффектно вернулись на лед. В присутствии Тутберидзе
Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ
Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овечкин — о 800 голах в НХЛ: «Это огромное количество»

Овечкин обогнал Хоу по голам в регулярке и плей-офф НХЛ