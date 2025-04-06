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6 апреля, 03:28

Кросби — об Овечкине: «Побитие рекорда Гретцки теперь лишь вопрос времени»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал повторение нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это было довольно захватывающе. В последние минуты он продолжал стараться, пытаясь забить еще один гол. Для тех, кто является болельщиком хоккея и ценит то, что он делает, это здорово — видеть это. Я думал, что Алекс забьет рекордный прошлой ночью. То, что он сделал в этом году, просто невероятно. Побитие рекорда теперь лишь вопрос времени», — приводит слова Кросби журналист Джош Йохе.

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Александр Овечкин
Сидни Кросби
НХЛ
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