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Сегодня, 22:30

Кросби прокомментировал смерть бывшего нападающего «Питтсбурга» Джонсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал смерть бывшего одноклубника Адама Джонсона.

«Мы все думали об этом. Наши мысли и молитвы с его семьей и близкими. Просто отличный парень, отличный товарищ по команде, у него было потрясающее отношение, пока он был здесь». Он просто был искренне рад, что играет в НХЛ.

То, как он катался...Есть некоторые парни, которые могут летать, когда выходят на лед. Он был одним из таких», – сказал Кросби в интервью пресс-службе клуба.

В матче хоккейной лиги Великобритании Джонсон, выступавший за «Ноттингем Пантерз», в столкновении с соперником получил глубокий порез шеи. Он сразу же покинул лед в сопровождении врачей, но его жизнь спасти не удалось.

Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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