Кросби — о статусе лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»: «Мне посчастливилось играть с отличными хоккеистами»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился эмоциями от статуса лучшего бомбардира в истории команды.

22 октября 38-летний канадец отметился голом в матче с «Ванкувером» (5:1). С 1896 (700+1196) очками в 1539 матчах Кросби обошел Марио Лемье, который в 1022 матчах в «Питтсбурге» набрал 1895 (766+1129) очков.

«Мне потребовалось на 500 игр больше, чем Марио. Это значит, что я уже давно играю, а цифры есть цифры. Но воспоминания и все, что было за этот 21 год, было особенным, и я это ценю. Я здесь уже давно, и мне посчастливилось играть с отличными игроками. Вот как я на это смотрю.

Поддержка, которую я ощущал здесь с самого первого дня, отношения, которые у меня сложились здесь, воспоминания, товарищи по команде, болельщики... Я могу долго продолжать это. Я благодарен за то, что у меня была возможность играть здесь так долго. И я думаю, что любой, кто меня знает, понимает, что для меня значит этот город и насколько он особенный», — приводит слова Кросби пресс-служба клуба.