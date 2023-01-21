Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:15

Кросби догнал Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Виктория Кравченко
Сидни Кросби.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби разделил с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Кросби ассистировал Джейку Генцелу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1).

Таким образом, в активе 35-летнего канадца 1462 (538+924) очка в 1153 играх за карьеру. Он догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (1462 в 1322, 810+652).

15-ю строчку занимает Стэн Микита (1467 в 1396, 541+926), на 14-й — Пол Коффи (1531 в 1409, 396+1135).

Александр Овечкин
Сидни Кросби
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
25
15
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Лавиолетт — об Овечкине: «Я впечатлен. Он преследует Гретцки и это невероятно»
Вайсфельд: «Таких людей, как Овечкин, по пальцам пересчитать можно»
«Вашингтон» переиграл «Аризону». Кузнецов и Орлов набрали по два очка
Кравчук: «Думаю, главная задача Овечкина — не побить рекорд, а выигрывать матчи и Кубок Стэнли»
Флери: «Надеюсь, Овечкин доберется до рекорда Гретцки»
Марченко: «Когда приехали играть с «Кэпиталз», то на трибунах каждый второй человек был в красной майке Овечкина»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Лавиолетт — об Овечкине: «Я впечатлен. Он преследует Гретцки и это невероятно»

«Колорадо» обыграл «Ванкувер», Ничушкин отметился голом, Кузьменко — передачей