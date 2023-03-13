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Сегодня, 09:39

Кросби сделал 50+ голевых передач в 10 сезонах НХЛ. Рекордсмен «Питтсбурга» — Лемье

Мария Гусева
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Теперь на счету 35-летнего канадца 51 голевая передача в текущем сезоне. Форвард сделал не менее 50 ассистов в 10 регулярных чемпионатах НХЛ и занимает второе место по этому показателю среди «Пингвинз».

Рекордсменом клуба является Марио Лемье, на счету которого 11 таких сезонов.

Всего в сезоне-2022/23 Кросби провел 66 матчей и набрал 80 (29+51) очков.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Марио Лемье
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