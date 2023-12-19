Кросби сравнялся с Робитайлом по количеству победных голов в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забил победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3).

Как сообщает сайт лиги, это 89-й победный гол Кросби за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Люком Робитайлом и теперь делит с ним 24-е место. Лидером является чешский нападающий Яромир Ягр, на счету которого 135 победных голов.

В текущем Кросби набрал 33 (18+15) очка в 30 матчах за «Питтсбург». Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.