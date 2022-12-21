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Сегодня, 06:58

Кросби стал единственным действующим хоккеистом, набравшим минимум 100 очков в матчах против трех команд НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2).

Теперь у канадца 100 (38+62) очков в 79 играх против «Рейнджеров». Кросби стал 17-м хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось набрать как минимум 100 очков в играх с тремя клубами лиги. У форварда более 100 результативных действий в матчах против «Айлендерс» и «Филадельфии».

Кросби является единственным действующим хоккеистом НХЛ, которому удалось набрать 100 или более очков в играх против трех команд лиги.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
2
1
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