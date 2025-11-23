Видео
Сегодня, 08:15

Кросби стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 500 матчей с несколькими очками

Анастасия Пилипенко

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 500 игр с несколькими очками.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:3 ОТ) Кросби забил гол и сделал результативную передачу. Теперь у 38-летнего канадца 500 игр в карьере, в которых он набрал два или более очка. Всего форвард провел в лиге 1373 матча.

Быстрее Кросби этой отметки достигли только Уэйн Гретцки (738 матчей) и Марсель Дионн (1262).

В сезоне-2025/26 Кросби забросил 13 шайб и сделал 10 результативных передач в 21 игре.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
