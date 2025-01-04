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Сегодня, 08:35

Кросби стал вторым игроком, которому удалось забить 30 голов в ворота шести и более клубов НХЛ

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби стал вторым действующим игроком, которому покорилась отметка в 30 голов, забитых в ворота шести и более клубов НХЛ.

4 января в матче против «Флориды» (2:3 Б) капитан «Пингвинз» отметился заброшенной шайбой, которая является 30-й в ворота «Пантерз» за всю его карьеру. Ранее подобное достижение покорялось только российскому форварду и капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, в его послужном списке 13 таких клубов.

В этом сезоне Кросби набрал 42 (11+31) очков в 40 матчах. Всего на счету 37-летнего канадца 603 гола и 1035 результативных передач в 1312 матчах в НХЛ.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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