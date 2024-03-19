Кросби выразил соболезнования в связи со смертью Кольцова

19 марта, 22:32
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отреагировал на смерть бывшего одноклубника Константина Кольцова.
«У него было великолепное катание, он летал по льду. Он был приятным человеком. Это был мой первый год в «Питтсбурге», у нас была не самая сильная команда, но был отличный коллектив. Кольцов был его частью, и я соболезную его семье. Это грустная новость», — цитирует Кросби журналист Майк Морреале.
О смерти Кольцова стало известно 19 марта. Перед кончиной он находился в Майами (США), где белорусская теннисистка Арина Соболенко, с которой он встречался, должна была выступить в турнире WTA. Причиной смерти экс-хоккеиста стал оторвавшийся тромб.
Кольцов выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004, а также с 2005 по 2006 год.