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19 марта, 22:32

Кросби выразил соболезнования в связи со смертью Кольцова

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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отреагировал на смерть бывшего одноклубника Константина Кольцова.

Константин Кольцов. Играл с Лемье и Кросби, брал Кубок Гагарина, мог вырасти в сильного тренера в КХЛ. Не стало Константина Кольцова

«У него было великолепное катание, он летал по льду. Он был приятным человеком. Это был мой первый год в «Питтсбурге», у нас была не самая сильная команда, но был отличный коллектив. Кольцов был его частью, и я соболезную его семье. Это грустная новость», — цитирует Кросби журналист Майк Морреале.

О смерти Кольцова стало известно 19 марта. Перед кончиной он находился в Майами (США), где белорусская теннисистка Арина Соболенко, с которой он встречался, должна была выступить в турнире WTA. Причиной смерти экс-хоккеиста стал оторвавшийся тромб.

Кольцов выступал за «Питтсбург» с 2002 по 2004, а также с 2005 по 2006 год.

Кирилл Кольцов
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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