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НХЛ

Сегодня, 07:48

Кросби вышел на 14-е место по передачам в истории НХЛ

Руслан Минаев
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей в матче с «Аризоной» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Канадец набрал 1530 (565+965) очков за карьеру в североамериканской лиге. Кросби вышел на 14-е место в истории НХЛ по передачам, обойдя Дага Гилмора (964 передачи в 1474 матчах).

На 13-м месте в списке идет Джо Сакик (1016 передач в 1378 матчах). Лидирует — Уэйн Гретцки (1963 передачи в 1487 играх).

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Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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