Кросби вышел на единоличное 20-е место по результативным передачам в истории НХЛ

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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (6:2).
35-летний канадец набрал 3 (1+2) очка. Таким образом, на счету Кросби теперь 896 результативных передач в НХЛ — он вышел на единоличное 20-е место по этому показателю в истории лиги, обойдя Фила Хаусли (894). Выше Кросби располагается Брайан Троттье, у которого 901 ассист. Лидером по передачам является Уэйн Гретцки (1963).
На счету Кросби 1100 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1415 (519+896) очков.
Climbing the all-time assists list ?— NHL Public Relations (@PR_NHL) October 16, 2022
Climbing the all-time points list ?
All in a night's work for @penguins captain Sidney Crosby. #NHLStats: https://t.co/Fw7dQhugA9 pic.twitter.com/5G267muI2D