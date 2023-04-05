Кросби — об 1:5 с «Нью-Джерси»: «У нас были шансы вернуться в игру»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (1:5).

«Думаю, во втором периоде у нас были шансы вернуться в игру. Я считаю, что в отдельных моментах мы выглядели хорошо. Бывают игры, в которых мы чувствуем, что могли бы набрать хотя бы одно очко, если не два», — приводит слова Кросби сайт НХЛ.

«Питтсбург» имеет 86 очков и занимает пятое место в таблице Столичного дивизиона НХЛ, продолжая борьбу за плей-офф.