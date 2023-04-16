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Сегодня, 17:02

Кросби заявил о желании остаться в «Питтсбурге» до конца карьеры

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Нападающий Сидни Кросби высказался о возможности провести оставшуюся карьеру в «Питтсбурге».

«Я хотел бы провести всю карьеру в «Питтсбурге». Так было с первого дня. Мне очень повезло, что они меня задрафтовали, и у меня остались прекрасные воспоминания. Я играю с двумя товарищами по команде в течение очень долгого времени, так что я бы хотел, чтобы это было так», — приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбурга».

Срок соглашения игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Питтсбург» не попал в плей-офф впервые с сезона-2005/06 — первого для Кросби в НХЛ.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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